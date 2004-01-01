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Истории поколений. Лучшие в жанре

Книжная выставка из цикла «Интеллектуальное чтение»

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События: Выставки.

8 июля мы отмечаем День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. История их беззаветного чувства и супружеской верности рассказана в многочисленных вариантах народной рукописной повести XVI века. Князь и княгиня стали символом верной, сильной, всепоглощающей любви. Эта необычная семья стала образцом супружества для многих поколений русских людей.

Крепкий брак и семейное счастье для большинства по-прежнему остается в списке самых важных жизненных ценностей. И сегодня, как и тысячи лет назад, человека волнует то, как найти свою вторую половинку, как построить счастливый во всех отношениях брак

Предлагаем ознакомиться с изданиями о любви, с семейными сагами в рамках цикла «Интеллектуальное чтение».

Книга «Уроки русской любви: 100 любовных признаний из великой русской литературы» представляет собой антологию, включающую любовные признания из русской классической прозаической литературы от Карамзина до наших дней. В антологии также представлены эссе известных современных писателей и журналистов к некоторым из включенных в антологию отрывков. Среди авторов эссе – Сергей Гандлевский, Александр Генис, Татьяна Толстая, Аркадий Ипполитов, Алена Долецкая и другие.

К именам одиннадцати героинь этой книги В.С. Колесникова «Одиннадцать историй о любви» политическая конъюнктура на целое столетие «приклеила» звание – «революционерки». Сейчас пришло время определить их истинное место в истории России. Эти одиннадцать женщин, добровольно отправившихся в 30-летнее изгнание в Сибирь за своими мужьями, они пожертвовали молодостью, красотой, здоровьем,

богатством, положением в обществе. Их преданная христианская любовь и самоотвержение не имеют ничего общего с революцией, ибо они продолжили и обогатили древнерусскую национальную традицию женской праведности.

Роман Марины Степновой «Женщины Лазаря» – необычная семейная сага от начала века до наших дней. Это роман о большой любви и большой нелюбви. Лазарь Линдт, гениальный ученый - центр личных историй трех незаурядных женщин.

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