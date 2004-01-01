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Истории Победы

Фотовыставка памятных монет и медалей, посвященных событиям и памятным датам Великой Отечественной войны

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События: Выставки.

Выставка подготовлена отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.


Память о тяжелейшем испытании и славе народа-победителя запечатлена на многих монетах СССР и Банка России. Первая из них была отчеканена в 1965 году - к 20-летию Победы — тиражом 60 млн экземпляров. Тогда она была почти в каждой советской семье. Прошли десятилетия, но значимость и величие тех событий не меркнет.


Фотовыставка – это летопись Великой Отечественной войны, запечатленная на памятных монетах. Всего в Советском Союзе и России с 1965 года было выпущено более 150 видов монет, посвященных событиям, людям и памятным датам войны – от простых «юбилейных» рублей до коллекционных редкостей. Некоторые из них и сейчас находятся в денежном обороте, другие хранятся в коллекциях, а есть и такие, увидеть которые можно лишь в музеях. На фотовыставке представлены лишь отдельные из этих монет, освещающие важные вехи и ключевые события 1941-1945 годов.


В металле отражены ключевые этапы войны: танковое сражение на Курской дуге, освобождение блокадного Ленинграда, Сталинградская битва, водружение советского знамени над Рейхстагом, а также воплощены фрагменты известных фронтовых снимков, памятники и мемориалы героям войны, боевая техника Победы и даже образ неунывающего солдата Василия Теркина.

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