Истории Победы

Выставка подготовлена отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.



Память о тяжелейшем испытании и славе народа-победителя запечатлена на многих монетах СССР и Банка России. Первая из них была отчеканена в 1965 году - к 20-летию Победы — тиражом 60 млн экземпляров. Тогда она была почти в каждой советской семье. Прошли десятилетия, но значимость и величие тех событий не меркнет.



Фотовыставка – это летопись Великой Отечественной войны, запечатленная на памятных монетах. Всего в Советском Союзе и России с 1965 года было выпущено более 150 видов монет, посвященных событиям, людям и памятным датам войны – от простых «юбилейных» рублей до коллекционных редкостей. Некоторые из них и сейчас находятся в денежном обороте, другие хранятся в коллекциях, а есть и такие, увидеть которые можно лишь в музеях. На фотовыставке представлены лишь отдельные из этих монет, освещающие важные вехи и ключевые события 1941-1945 годов.



В металле отражены ключевые этапы войны: танковое сражение на Курской дуге, освобождение блокадного Ленинграда, Сталинградская битва, водружение советского знамени над Рейхстагом, а также воплощены фрагменты известных фронтовых снимков, памятники и мемориалы героям войны, боевая техника Победы и даже образ неунывающего солдата Василия Теркина.