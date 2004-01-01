Истории о полярном медведе

Полярный медведь – один из символов Арктики – могучий хищник, идеально приспособленный к жизни на Севере. Каждый год 27 февраля мы отмечаем Международный день белого медведя.

Как сюжет в произведениях искусства, белый мишка встречается в образе сказочного персонажа или символа силы и власти – хозяина полярных широт. На выставке будут представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания музея, объединенные общей темой – историями (настоящими и выдуманными) из жизни белого мишки.