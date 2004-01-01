Искусство в знакомом маршруте
выставка в рамках одноимённого проекта: route.artmmuseum.ru
выставка в рамках одноимённого проекта: route.artmmuseum.ru
Выставка состоит из 13 остановок, на каждой которых «пассажиры» узнают что-то новое о своëм родном городе, смогут посмотреть на знакомые места глазами художника.
В выставке примут участие студенты Института креативных индустрий МАГУ кафедры «Дизайна». Ими будут анимировано несколько картин участвующих в проекте.
Любой посетитель выставки сможет увидеть ожившую картину, а также посмотреть короткую видео экскурсию об изображенной достопримечательности. На выставке вы узнаете факты, которых нет в учебниках истории или стандартных путеводителях по нашему городу.
Не упустите возможность отлично отдохнуть, узнать много интересного об истории родного города, посмотреть на Мурманск с нового ракурса.
Приглашаем вас в тур достопримечательностям города Мурманска!
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