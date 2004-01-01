Искусство сквозь века

Февраль

11.02 Леонардо Да Винчи. Человек, который хотел знать всё. 1981. Великобритания. Режиссёр ВВС. Продолжительность 50 минут

25.02 Леонардо Да Винчи. Опасные Связи. 1981. Великобритания. Режиссёр ВВС. Продолжительность 50 минут

Март

10.03 Свет и тень. Загадка Караваджо. 2012. Италия. Режиссёры Ришар Бланшар, Марко Визальберги. Продолжительность 55 минут

24.03 «Неистовые модернисты. Богема. 1900-1906». 2015. Франция. Режиссёры Амели Харрольт, Полин Гайяр, Валери Луазлё. Продолжительность 50 минут

Апрель

07.04 «Неистовые модернисты. Круг Пикассо. 1906-1916». 2015. Франция. Режиссёры Амели Харрольт, Полин Гайяр, Валери Луазлё. Продолжительность 50 минут

21.04 «Неистовые модернисты. Париж - столица мира. 1916-1920». 2015. Франция. Режиссёры Амели Харрольт, Полин Гайяр, Валери Луазлё. Продолжительность 50 минут

Май

05.05 «Неистовые модернисты. Волшебники с Монпарнаса. 1920-1930». 2015. Франция. Режиссёры Амели Харрольт, Полин Гайяр, Валери Луазлё. Продолжительность 50 минут

19.05 «Неистовые модернисты. Битва за свободу. 1930-1939». 2015. Франция. Режиссёры Амели Харрольт, Полин Гайяр, Валери Луазлё. Продолжительность 50 минут

Июнь

02.06 «Неистовые модернисты. Полночь в Париже 1939-1945». 2015. Франция. Режиссёры Амели Харрольт, Полин Гайяр, Валери Луазлё. Продолжительность 50 минут

16.06 Постимпрессионисты. Густав Климт. 2000. Великобритания. Режиссёр Аудре Хили. Продолжительность 49 минут

30.06 Постимпрессионисты. Поль Сезанн. 2000. Великобритания. Режиссёр Аудре Хили. Продолжительность 49 минут

Июль

14.07 Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк. 2013. Норвегия. Режиссёр Дхирадж Аколкар. Продолжительность 58 минут

28.07 Пит Мондриан. 2010. Франция. Режиссёр Франсуа Леви-Кюенц. Продолжительность 52 минуты

Август

11.08 Третьяковская галерея. История одного шедевра. Русский Авангард. 1999. Россия. Режиссёры Владимир Венедиктов, Григорий Чакрян. Продолжительность 1 час 15 минут

25.08 Биографии: Сальвадор Дали. 2004. США. Режиссёр Габриэлла Поллетта. Продолжительность 45 минут

Сентябрь

08.09 Мировое искусство: Энди Уорхол. 1987. Великобритания. Режиссёр ВВС. Продолжительность 1 час 17 минут

22.09 Ротко: «Чёрное на сером». 2006. США. Режиссёр Симон Шама. Продолжительность 51 минута

Октябрь

06.10 Уродливая красота. 2010. Великобритания. Режиссёр Вальдемар Янусчак. Продолжительность 1 час