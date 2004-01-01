Искушение, или Линии женского тела
Выставка фотографа Александра Степаненко
Выставка фотографа Александра Степаненко
Александр Михайлович Степаненко - председатель Мурманского отделения Союза фотохудожников России, победитель многочисленных российских и международных фотоконкурсов. Участвует в персональных и групповых фотовыставках с 1980 года по настоящее время.
Александр Степаненко родился и вырос за Полярным кругом, в городе Кировске Мурманской области, среди гор и снегов Хибинской тундры.
В 12 лет родители купили ему фотоаппарат и с тех пор с камерой он не расстается. Серьёзно увлёкся фотографией в кинофотостудии «Юность Хибин». В 1985 году поступил на факультет журналистики МГУ.
Любит снимать всеми забытую глубинку и нелёгкую жизнь сельских жителей.
18+
Вход на выставку бесплатный.
Место проведения выставки: ул. Челюскинцев, 27.
Справки по телефонам - 8(8152) 56-02-64.