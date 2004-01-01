Искушение, или Линии женского тела

Александр Михайлович Степаненко - председатель Мурманского отделения Союза фотохудожников России, победитель многочисленных российских и международных фотоконкурсов. Участвует в персональных и групповых фотовыставках с 1980 года по настоящее время.



Александр Степаненко родился и вырос за Полярным кругом, в городе Кировске Мурманской области, среди гор и снегов Хибинской тундры.



В 12 лет родители купили ему фотоаппарат и с тех пор с камерой он не расстается. Серьёзно увлёкся фотографией в кинофотостудии «Юность Хибин». В 1985 году поступил на факультет журналистики МГУ.

Любит снимать всеми забытую глубинку и нелёгкую жизнь сельских жителей.