Во все времена, что бы ни происходило в мире, каждый из нас ищет свою любовь. Жаждут ее и такие разные герои спектакля «Ищу мужа» – молодая и богатая вдова, влюбленный в нее сосед и циничный делец, желающий хитростью устроить свою жизнь. В роли афериста — Михаил Полицеймако, создающий сразу пять блистательных образов, каждый из которых брутален и дерзок! Кого выберет героиня, желающая «устроить свое счастье» и подавшая брачное объявление в газету «Загребский погреб»? Респектабельного дипломата или бедного соседа — эта интрига сохранится до конца комедии, полной разоблачений и перевоплощений.



Вы можете быть циничными и эгоистичными. Вы можете распланировать всю свою жизнь по минутам. Можете кричать о своей свободе и независимости. Но придёт Любовь и нарушит все ваши планы.



В главных ролях: Ольга Тумайкина, Михаил Полицеймако, Даниил Спиваков