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Ищу мужа

Комедия-пектакль по современной пьесе одного из знаковых европейских драматургов Миро Гаврана

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События: Спектакли.

Во все времена, что бы ни происходило в мире, каждый из нас ищет свою любовь. Жаждут ее и такие разные герои спектакля «Ищу мужа» – молодая и богатая вдова, влюбленный в нее сосед и циничный делец, желающий хитростью устроить свою жизнь. В роли афериста — Михаил Полицеймако, создающий сразу пять блистательных образов, каждый из которых брутален и дерзок! Кого выберет героиня, желающая «устроить свое счастье» и подавшая брачное объявление в газету «Загребский погреб»? Респектабельного дипломата или бедного соседа — эта интрига сохранится до конца комедии, полной разоблачений и перевоплощений.

Вы можете быть циничными и эгоистичными. Вы можете распланировать всю свою жизнь по минутам. Можете кричать о своей свободе и независимости. Но придёт Любовь и нарушит все ваши планы.

В главных ролях: Ольга Тумайкина, Михаил Полицеймако, Даниил Спиваков

ДК им. С.М. Кирова
30 октября
19:00
Цены

1500-4500р.

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