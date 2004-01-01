Интеллектуальное чтение: новые имена

Фирменный стиль Виктора Пелевина – синтез мистики и реальности, гламура и дискурса, виртуозная работа над словом. «Повести и эссе» – знаковая книга писателя: дерзкое остроумие и тонкая самоирония, увлекательные сюжеты, стиль, узнаваемый с первых строк. По ней, как по оракулу, можно гадать о смысле жизни. В сборнике «Сумасшедший по фамилии Пустота» Пелевин предстает мастером короткого рассказа – сложной и емкой литературной формы. Эта книга – слепок нашей действительности и коллекция маленьких шедевров большой литературы.

«Филэллин» писателя и историка Леонида Юзефовича, по словам автора, «скорее вариации на исторические темы, чем традиционный исторический роман». Главный герой, вымышленный персонаж Григорий Мосцепанов – «филэллин» («любящий греков»). Так в начале XIX века называли тех, кто сочувствовал борьбе Греции с Османской империей. Немало в романе и реальных фигур прошлого: Александр I, баронесса-мистик Юлия Криднер, египетский полководец Ибрагим-паша. Это роман не только об исторических событиях, но и о том, как странно скрещиваются судьбы людей, вовлеченных в эти события.

Сборник рассказов «Курбан-роман» Ильдара Абузярова составляют истории о любви и жертвенности. Язык писателя самобытен и ярок, образы – завораживающе красивы.

В романе «Мутабор» под интеллектуальным шахматным детективом скрывается размышление о революции и метаморфозах личности, противостоянии и переплетении Запада и Востока.

«Времена моря, или Как мы ловили вот такенную акулу с вот такусенькой надувной лодки» Мортена Стрёкснеса – удивительный сплав психологического романа-путешествия и приключенческой прозы с элементами семейной саги. История погони за огромной гренландской акулой в водах Норвегии перекликается с книгами «Моби Дик» и «Старик и море». Роман включает в себя воспоминания о судьбах семейств, рыбацкие легенды и советы и привлекает дружелюбной интонацией, уважением к морским обитателям.

«Роман-письмо» Оушена Вуонга «Лишь краткий миг земной мы все прекрасны» – дебют в прозе молодого, но уже известного вьетнамо-американского поэта. Письмо сына к матери, которая не умеет читать, раскрывает историю семьи, переплетенную с трагическими событиями Вьетнамской войны. Это смелое исследование коллективной и индивидуальной травмы. Это роман о необходимости быть услышанным, о роли семьи, искупительной силе слова и первой любви, пронизанный нежностью и состраданием. Книга, удостоенная престижных литературных премий, переведена на 16 языков.