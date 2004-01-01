Интеллектуальное чтение: новые имена
Выставка представляет издания современных авторов. Книги разных жанров объединяет глубокое, небанальное, философское постижение мира.
Выставка представляет издания современных авторов. Книги разных жанров объединяет глубокое, небанальное, философское постижение мира.
Фирменный стиль Виктора Пелевина – синтез мистики и реальности, гламура и дискурса, виртуозная работа над словом. «Повести и эссе» – знаковая книга писателя: дерзкое остроумие и тонкая самоирония, увлекательные сюжеты, стиль, узнаваемый с первых строк. По ней, как по оракулу, можно гадать о смысле жизни. В сборнике «Сумасшедший по фамилии Пустота» Пелевин предстает мастером короткого рассказа – сложной и емкой литературной формы. Эта книга – слепок нашей действительности и коллекция маленьких шедевров большой литературы.
«Филэллин» писателя и историка Леонида Юзефовича, по словам автора, «скорее вариации на исторические темы, чем традиционный исторический роман». Главный герой, вымышленный персонаж Григорий Мосцепанов – «филэллин» («любящий греков»). Так в начале XIX века называли тех, кто сочувствовал борьбе Греции с Османской империей. Немало в романе и реальных фигур прошлого: Александр I, баронесса-мистик Юлия Криднер, египетский полководец Ибрагим-паша. Это роман не только об исторических событиях, но и о том, как странно скрещиваются судьбы людей, вовлеченных в эти события.
Сборник рассказов «Курбан-роман» Ильдара Абузярова составляют истории о любви и жертвенности. Язык писателя самобытен и ярок, образы – завораживающе красивы.
В романе «Мутабор» под интеллектуальным шахматным детективом скрывается размышление о революции и метаморфозах личности, противостоянии и переплетении Запада и Востока.
«Времена моря, или Как мы ловили вот такенную акулу с вот такусенькой надувной лодки» Мортена Стрёкснеса – удивительный сплав психологического романа-путешествия и приключенческой прозы с элементами семейной саги. История погони за огромной гренландской акулой в водах Норвегии перекликается с книгами «Моби Дик» и «Старик и море». Роман включает в себя воспоминания о судьбах семейств, рыбацкие легенды и советы и привлекает дружелюбной интонацией, уважением к морским обитателям.
«Роман-письмо» Оушена Вуонга «Лишь краткий миг земной мы все прекрасны» – дебют в прозе молодого, но уже известного вьетнамо-американского поэта. Письмо сына к матери, которая не умеет читать, раскрывает историю семьи, переплетенную с трагическими событиями Вьетнамской войны. Это смелое исследование коллективной и индивидуальной травмы. Это роман о необходимости быть услышанным, о роли семьи, искупительной силе слова и первой любви, пронизанный нежностью и состраданием. Книга, удостоенная престижных литературных премий, переведена на 16 языков.
Фотовыставка Юрия Шумилкина
Выставка научно-популярной литературой, в занимательной форме рассказывающей о науке.