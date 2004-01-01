Выставка «Именем Петра» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга рассказывает о первом российском императоре, основателе Санкт-Петербурга как о символической фигуре, образе и персонаже культурной мифологии. На ней будет представлено более 50 предметов из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Мифологизация Петра Великого, превращение его из реального правителя в символическую фигуру, началось еще при жизни императора и продолжилось после его кончины. Особенное значение петровский образ приобрел в эпоху правления Екатерины II. В это время утверждается основа петровской мифологии, и сам Петр Великий превращается в государственный символ, олицетворение власти и Российской империи как таковой.

Стилистическая и смысловая эволюция петровского образа показана через живописные и графические произведения выдающихся художников XVIII–XX веков, дополненные предметами декоративно-прикладного искусства и скульптурой. На разнообразном материале выставка покажет, как образ Петра Великого существовал в культуре в качестве символа и как изменялись эти символические формы со временем, от XVIII века до сегодняшнего дня, ведь каждая эпоха вкладывает свои смыслы в петровский образ, расставляет акценты в соответствии с историко-культурным, политическим и мировоззренческим контекстом времени.