Иконы из Свято-Никольской церкви села Ковда

Уникальное в своем роде культурное событие посвящено 315-летию постройки в древнем поморском селе Ковда храма в честь Святителя Николая. Инициатива его организации и проведения принадлежит Мурманской митрополии Русской православной церкви.

Экспозиция выставки насчитывает 130 икон, вывезенных из Никольского храма после его закрытия в 60-е годы прошлого века в другие храмы и в музеи. Именно поэтому в составе выставки иконы из Русского музея, Музея изобразительных искусств Карелии, Мурманского областного художественного музея, а также действующих храмов Мурманской епархии.

Координировал сбор экспонатов руководитель отдела культуры Мурманской епархии Тимофей Пискунов. Он же в день открытия провел первую экскурсию, которая очень запомнилась посетителям.

"Мы с детьми посетили уникальную выставку икон из Свято-Никольской церкви села Ковда. Удивительно простое и в то же время утонченное письмо икон. Некоторые из них датированы 16 веком! Каким то чудом они были сохранены и дают возможность нам сейчас любоваться и чувствовать их тепло, и возможность общения и гордости нашими предками. Удивительные люди населяли Кольский край, смелые, трудолюбивые и такие талантливые. Огромная благодарность организаторам выставки", — рассказала многодетная мама из Североморска Светлана Ефремова.

На торжественном открытии выступили митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан и настоятель храма святителя Николая села Ковда протоиерей Василий Вольский.