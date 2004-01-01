Иконописные работы Кирилла Федотовскогос

На выставке будет представлено 15 экспонатов, созданных молодым мастером.

Кирилл — наш земляк, родился в 1997 году в поселке Никель, Мурманской области. С юных лет посещал приход во Имя Трифона Печенгского, там в первый раз увидел иконы, книги с Ликами Святых. Уже в 10 лет мальчик попробовал сделать список иконы Святого Георгия Победоносца с репродукции в учебнике литературы. Основам иконописи Кирилл обучался в Художественно-промышленном техникуме г. Калининграда, затем продолжил обучение в художественной мастерской Бабаковой О.А. По окончанию обучения дипломной работой на тему иконопись была выбрана икона «Спаситель Вседержитель».