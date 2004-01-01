В День библиотек мурманская Научка превратится в пространство игры

Каждый сможет выбрать для себя игру по настроению.

Книголюбы станут участниками BookQuizа, меломанов приглашаем на дискотеку-караоке «Угадай мелодию», поклонников Толкина ждет ролевая игра «В мире Средиземья».

Самым находчивым советуем попробовать свои силы в литературной игре «РЮХИ». Настоящая жара гарантирована участникам танцевального баттла «Just Dance». Команда PlayStation ждет своих игроков на турнире «Mortal Kombat».

Ни один День библиотек не может обойтись без путешествия по книгохранению. В этот раз мы превратим экскурсию в настоящую игру под названием «Книжная галактика». Участники экскурсии совершат путь по орбите самой крупной «планеты» мурманской научки – книгохранению, узнают, как она устроена, познакомятся с раритетными изданиями по астрономии, перелистают страницы газет 50-летней давности и удивятся размерам «звезд» и «звездочек» книжной галактики.

Своеобразная игра ждет посетителей выставки изданий «Библиотечные миры и их обитатели». Герои произведений, представленных на выставке, великие выдумщики и авантюристы.