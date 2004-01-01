Цикл роликов, которые познакомят с настольными играми из коллекции библиотеки

Самые действенные способы отдохнуть и развлечься – это книги и настольные игры. Что может быть лучше, чем собраться компанией друзей и провести несколько увлекательных часов за настольными играми? Игры объединяют людей, приносят радость, развивают логику, скорость реакции и стратегическое мышление.

Цикл роликов «Игротека в «Научке» знакомит с настольными играми из коллекции библиотеки, покажет, как выглядят игры, расскажет правила каждой из них.

Первый выпуск посвящен играм «Башня» и «Loonacy». Второй - играм «Пэчворк» и «Гномы-вредители» Смотрите видеоролик в группе библиотеки ВКонтакте и на YouTube канале.