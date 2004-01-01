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Игротека DND

Всемирно известная ролевая настольная игра 

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События: Игра.

Dungeons and Dragons, или «Подземелья и драконы» – всемирно известная ролевая настольная игра в жанре фэнтези, в которой игроку предлагается примерить на себя роль искателя приключений.

Для нее характерна неограниченная свобода в действиях игрока, отыгрыш выбранной роли для максимального погружения, активное живое общение.

Приглашаем каждый вторник и четверг всех поклонников DND, любителей и профессионалов, по одному и в компании друзей, опытных игроков и тех, кто давно мечтал вступить в мировое игровое братство, на игротеку в Мурманскую областную научную библиотеку.

Вторник, четверг 16.00 – 20.00  зал искусств, 3 этаж

Количество мест ограничено, телефон для записи:  953 752 11 58

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