Игротека DND

Dungeons and Dragons, или «Подземелья и драконы» – всемирно известная ролевая настольная игра в жанре фэнтези, в которой игроку предлагается примерить на себя роль искателя приключений.

Для нее характерна неограниченная свобода в действиях игрока, отыгрыш выбранной роли для максимального погружения, активное живое общение.

Приглашаем каждый вторник и четверг всех поклонников DND, любителей и профессионалов, по одному и в компании друзей, опытных игроков и тех, кто давно мечтал вступить в мировое игровое братство, на игротеку в Мурманскую областную научную библиотеку.

Вторник, четверг 16.00 – 20.00 зал искусств, 3 этаж

Количество мест ограничено, телефон для записи: 953 752 11 58