Играли дети на Руси
Выставка предметов народного быта и игрового обихода из собрания МРОО «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край».
Выставка предметов народного быта и игрового обихода из собрания МРОО «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край».
«И делу время и потехе час» - говорили наши предки. Русский народ был трудолюбивым, но всегда оставлял время для отдыха.
Крестьянские семьи были большие. Какими игрушками играли их дети?
Значение игрушек в народном воспитании трудно переоценить.
С одной стороны, незатейливые самодельные игрушки с самого раннего возраста приучали к труду, а с другой стороны они служили оберегами и передавали из поколения в поколение зашифрованные знания наших предков.
В экспозицию выставки вошли традиционные глиняные и деревянные игрушки, этнографическая детская и подростковая одежда, миниатюры из крестьянской жизни, а также репродукции старинных фотографий.
Выставка работает с 01.06 по 31.08.2023 г.
Место проведения: ул. Челюскинцев, 27.
Телефон для справок – 8(8152) 43-17-48, 56-02-64;
e-mail: exhall2015@yandex.ru.
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