Играли дети на Руси

«И делу время и потехе час» - говорили наши предки. Русский народ был трудолюбивым, но всегда оставлял время для отдыха.

Крестьянские семьи были большие. Какими игрушками играли их дети?

Значение игрушек в народном воспитании трудно переоценить.

С одной стороны, незатейливые самодельные игрушки с самого раннего возраста приучали к труду, а с другой стороны они служили оберегами и передавали из поколения в поколение зашифрованные знания наших предков.

В экспозицию выставки вошли традиционные глиняные и деревянные игрушки, этнографическая детская и подростковая одежда, миниатюры из крестьянской жизни, а также репродукции старинных фотографий.

Выставка работает с 01.06 по 31.08.2023 г.

Место проведения: ул. Челюскинцев, 27.

Телефон для справок – 8(8152) 43-17-48, 56-02-64;

e-mail: exhall2015@yandex.ru.