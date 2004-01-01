Игра и страсть в русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков

«Из всех страстей страсть к игре — самая сильная», — считал А. С. Пушкин. Выставка «Игра и страсть» посвящена Пушкину, но она не о Пушкине. Она, скорее, размышление на тему Пушкина о человеке. На экспозиции, в произведениях живописи, декоративно-прикладного и народного искусства XVIII-XX веков, представлена вся гамма человеческих страстей и многообразие видов игровой деятельности — детские игры и развлечения, народные праздники и гуляния, театр и цирк, балаганы, азартные игры, гадания, бега, охота, пирушки. Среди них произведения А.Г. Венецианова, Б.М. Кустодиева, Б.В. Иогансона и других известных художников. Включенные в экспозицию предметы игрового быта также демонстрируют многовековую историю развития игр (от детских до азартных) — игрушки, которыми играли дети последнего российского императора; выполненные замечательными мастерами XVIII-XX веков шахматы, шашки, домино.