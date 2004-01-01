Камерное пространство сцены делает зрителей свидетелями драматической и необычной истории, в которой невозможно угадать финал.

К преуспевающему писателю детективов приходит любовник его жены, требуя дать ей развод.

С этого момента запускается цепь действий, в которой каждое последующее событие только порождает новые неразрешимые вопросы.

Тонкая психологическая игра, ироничность диалогов, необычные повороты в отношениях героев держат зрителя в напряжении с самой первой сцены и до финала, который невозможно угадать.