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Игра

Спектакль по пьесе Энтони Шеффера

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События: Спектакли.

Камерное пространство сцены делает зрителей свидетелями драматической и необычной истории, в которой невозможно угадать финал.

К преуспевающему писателю детективов приходит любовник его жены, требуя дать ей развод.
С этого момента запускается цепь действий, в которой каждое последующее событие только порождает новые неразрешимые вопросы.

Тонкая психологическая игра, ироничность диалогов, необычные повороты в отношениях героев держат зрителя в напряжении с самой первой сцены и до финала, который невозможно угадать.

Цены

600 руб.

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