И с ним говорила морская волна

В экспозиции будет представлено полотно «Морской пейзаж» работы неизвестного автора. Возможно, это копия кисти величайшего Ивана Константиновича Айвазовского. Оригинал «Морской берег» (1851) хранится в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), а также работа «Прощание» (1869) в Челябинском государственном музее изобразительных искусств.

Творчество Ивана Константиновича — своего рода морская энциклопедия. Из нее можно в деталях узнать обо всех состояниях, в которых может пребывать водная стихия: штиль, легкое волнение, шторм, буря, производящая впечатление вселенской катастрофы. В работах Айвазовского можно увидеть море в любую пору суток и в любое время года.

Живописец много работал, за свою творческую биографию создал более 6000 работ.