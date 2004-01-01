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И с ним говорила морская волна

Выставка, посвященная 205-летию со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского

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События: Выставки.

В экспозиции будет представлено полотно «Морской пейзаж» работы неизвестного автора. Возможно, это копия кисти величайшего Ивана Константиновича Айвазовского. Оригинал «Морской берег» (1851) хранится в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), а также работа «Прощание» (1869) в Челябинском государственном музее изобразительных искусств.

Творчество Ивана Константиновича — своего рода морская энциклопедия. Из нее можно в деталях узнать обо всех состояниях, в которых может пребывать водная стихия: штиль, легкое волнение, шторм, буря, производящая впечатление вселенской катастрофы. В работах Айвазовского можно увидеть море в любую пору суток и в любое время года.

Живописец много работал, за свою творческую биографию создал более 6000 работ.

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