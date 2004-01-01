…и ляжет на душу добро…

Мероприятие посвящено 85-летию со дня рождения поэтессы, прозаика, переводчицы, одной из крупнейших русских лириков второй половины XX века Беллы Ахмадулиной.

Участники встречи узнают интересные факты биографии, вспомнят самые известные поэтические строки автора, будут показаны фрагменты из кинокартин «Жестокий романс», «Большая перемена», «Ирония судьбы или с легким паром», где звучат песни на стихи Ахмадулиной, специалист библиотеки представит издания о жизни и творчестве автора из фонда библиотеки.

Мероприятие организовано совместно с Всероссийским созидательным движением «Русский лад» для посетителей старшего поколения.