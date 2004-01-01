Хватит постить, начни продавать

Instagram – давно уже не просто тренд про селфи и фото обо всем на свете. Это рабочий и эффективный канал для продвижения бизнеса.

Не верите, что он подойдет именно вам? Вы просто пока еще не умеете с ним работать. Участие бесплатное!

Подробности и регистрация по ссылке.

Спикер Николай Смирнов. Программный директор онлайн - университета «Skillbox» Занимается развитием образовательных по маркетингу. Компании и проекты: Петрович, 101xp, iHerb, Otto, Восточный банк, Ростелеком, Росбанк. Провел 1000+ вебинаров. Спикер 60+ профильных конференций.

Приходите на мастер-класс – научим привлекать клиентов из Instagram.

Место проведения: Центр «Мой бизнес», ул. Подстаницкого д. 1.