Художник Герман Шемякин

Шемякин Герман Андреевич - живописец, график, член Союза художников России с 1970 года. Окончил Казанское художественное училище по специальности преподаватель рисования и черчения в средней школе и художник-исполнитель. Работал в Мурманском областном драматическом театре, на комбинате бытового обслуживания, и в художественно-производственных мастерских Ленинградского отделения художественного фонда РСФСР. В 1962 году за достигнутые успехи в работе и творческие успехи объявлена благодарность Мурманской художественно-производственной мастерской Ленинградского отделения Художественного фонда РСФСР. Герман Андреевич автор нагрудных значков «Праздник Севера», «Мурманск», «Север» и других.

Особое место в своем творчестве художник посвятил кораблям, стоящим на приколе, портовым кранам, докам – важным составляющим жизни города-порта. На выставке будет представлена работа «Портальные краны», написанная художником в 1969 году.