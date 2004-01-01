Мария Семёновых родилась, живет и работает городе Мончегорске Мурманской области. Окончила Санкт-Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха по специальности «Реставрация, консервация и хранение произведений искусства» и Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина по специальности «История и теория изобразительного искусства».

Более пяти лет Мария работала в детской художественной школе, которую сама окончила. Сейчас она щедро делится опытом с воспитанниками Воскресной школы при Свято-Вознесенском Кафедральном соборе г. Мончегорска, преподает рисунок и живопись для детей и взрослых в художественной студии «Образ».

В 2020 году Мария стала художником-иллюстратором книги Ксении Шевелевой «Рождественские приключения Мистеров Прищепок».

В экспозиции выставки «Грани творчества» представлено более 30 работ разных жанров, выполненных в разных техниках, созданных в период с 2008 по 2020 годы. Можно увидеть пейзажи, наполненные светом и воздухом, декоративные натюрморты, портреты родных и близких.

Особую роль в творческой жизни художника занимает иконопись.

На выставке представлена «Ярославская икона Божией Матери» и икона «Преподобного Серафима Саровского». Знания и навыки художника-реставратора дали Марии возможность прикоснуться к древней иконописи. Зрители смогут увидеть икону «Спас Вседержитель» после реставрации.

«Грани творчества» – первая персональная выставка автора в стенах Мурманского областного художественного музея.