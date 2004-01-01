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Графика Юрия Панкова

Выставка посвященная 85-летию со дня рождения художника

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События: Выставки.

Юрий Панков проживал в Мурманске с 1963 года, окончил изостудию при Дворце культуры имени С.М. Кирова. Член Союза художников России. В настоящее время живет и работает в Астрахани.

Юрий Алексеевич проявил себя как автор печатной графики в техниках офорта и линогравюры. Для его работ характерна эскизность, свободное владение линией и штрихом. Ведущая тема в творчестве художника – жизнь Мурманска и предприятий Мурманской области.

Художественный музей
c 22 июля по 1 сентября

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