Графика Юрия Панкова

Юрий Панков проживал в Мурманске с 1963 года, окончил изостудию при Дворце культуры имени С.М. Кирова. Член Союза художников России. В настоящее время живет и работает в Астрахани.

Юрий Алексеевич проявил себя как автор печатной графики в техниках офорта и линогравюры. Для его работ характерна эскизность, свободное владение линией и штрихом. Ведущая тема в творчестве художника – жизнь Мурманска и предприятий Мурманской области.