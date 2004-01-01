Графика Владимира Борисовича Чернова

Выставка к 75-летию со дня рождения художника

Владимир Чернов – мастер графики, член Союза художников России. Автор отдает предпочтение акварели. Именно акварель с ее богатыми художественными возможностями стала «визитной карточкой» художника.

Образы, как правило, навеяны природой Севера. Владимир Борисович много ездил по стране в составе творческих групп акварелистов Союза художников СССР, но Заполярье всегда было главной темой в его творчестве. Художник создал серию работ о красоте природы Терского и Мурманского берегов, часто рисует порт, залив, город.

Выставка будет работать в Главном здании музея (Коминтерна, д.13) c 15 сентября по 31 октября 2021 года.