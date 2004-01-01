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Графика-хоббизм Голодного художника

Выставка графических натюрмортов Дмитрия Каргина

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События: Выставки.

Главная задача искусства – будить в человеке прекрасное, заставлять его думать и чувствовать. Задача художника - привлечь внимание зрителя, вызвать в нем чувство сопричастности, заставить взглянуть по-новому на окружающий мир, разглядеть в привычных предметах, необычайную суть.

Художник Дмитрий Каргин в основном работает в области абстрактного искусства, ищет новые неординарные пути в творчестве. Его искусство - это своеобразный вызов обществу. Автор убеждён, что художник - это революционер, создатель нового. Он всегда голоден, он всегда в поиске совершенства, ответов на вопросы о мире, действительности и своём месте в нём.

В экспозицию выставки вошло 36 абстрактных натюрмортов автора, вводящих нас в мир, окружающий художника, позволяя увидеть объекты его глазами и через его восприятие формы и цвета.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22

Городской выставочный зал
c 13 августа по 13 сентября
13 августа
13:00 (Открытие)
Цены

Вход свободный.

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