Графика-хоббизм Голодного художника

Главная задача искусства – будить в человеке прекрасное, заставлять его думать и чувствовать. Задача художника - привлечь внимание зрителя, вызвать в нем чувство сопричастности, заставить взглянуть по-новому на окружающий мир, разглядеть в привычных предметах, необычайную суть.



Художник Дмитрий Каргин в основном работает в области абстрактного искусства, ищет новые неординарные пути в творчестве. Его искусство - это своеобразный вызов обществу. Автор убеждён, что художник - это революционер, создатель нового. Он всегда голоден, он всегда в поиске совершенства, ответов на вопросы о мире, действительности и своём месте в нём.



В экспозицию выставки вошло 36 абстрактных натюрмортов автора, вводящих нас в мир, окружающий художника, позволяя увидеть объекты его глазами и через его восприятие формы и цвета.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22



