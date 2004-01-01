Действие спектакля происходит в Чикаго 30-х годов во время действия сухого закона

Ограничения: 18+

Добро пожаловать в Чикаго 30-х годов. В Америке сухой закон, но обычно он не распространяется на такие заведения, как это. Аль Капоне поднялся на таких делах, и теперь поднимается его протеже.

Одна птичка напела, что копы обьявили охоту и скоро сюда должны прислать детектива, поэтому говори тише.

Еще в этом заведении конечно же есть постоянные клиенты. Они крайне знамениты в некоторых кругах, поэтому говори тише.

Ну, а теперь начинаем представление. Поэтому, господа, говорите тише. И не забывайте аплодировать.