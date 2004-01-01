Городские практики

В рамках программы пройдут открытые лекции об урбанистике и стрит-арте

30 июня в МАГУ состоится лекция «Совместными усилиями: как специалисты из различных областей влияют на развитие города». Выпускник программы Архитекторы.рф Алексей Арушанян и основатели проекта «Арктикаметрия» Елизавета Сорокина и Елена Хмара поделятся профессиональным опытом и обсудят, какие возможности дает работа в междисциплинарных командах.

Регистрация по ссылке.

1 июля участники публичной дискуссии «Искусство в городе» обсудят стрит-арт и другие формы уличного искусства, а также его влияние на трансформацию городской среды. В дискуссии примет участие Игорь Поносов — художник, куратор, исследователь уличного искусства, сооснователь проекта «Партизанинг». Модератор — председатель Мурманского отделения Союза художников России Мария Михайленко.

Регистрация по ссылке.

В случае ужесточения ограничений мероприятия состоятся онлайн.