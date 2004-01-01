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Города. Коллажи

Выставка Детской галереи г. Апатиты.

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События: Выставки.

«Города мира» — проект, выполненный учащимися класса РПО Детской школы искусств г. Апатиты в 2019 году, под руководством преподавателя Евгении Владимировны Смирновой.

Главной творческой задачей было создание обобщённого, и, в то же время, узнаваемого образа определённого города.

Итоговая композиция под названием «Города мира» стала завершением серии адаптированных занятий на развитие восприятия оттенков тона и средств достижения художественной выразительности на уроках композиции по общей теме «Светлое и темное». Ребята учились на примере некоторых упражнений И. Иттена, изучали принципы архитектурной школы Баухауз.

Каждый «город» — самостоятельная работа, созданная авторами от начала до конца, от закупки и нарезки основы для коллажа до покраски рамы, выполненной для каждой работы индивидуально.

Художественный музей
c 5 октября по 25 декабря

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