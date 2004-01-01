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Город заполярный

Выставка из цикла выставок работ членов клубов Мурманской области «Клуб’ОК»

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События: Выставки.

В этом году на выставке собраны произведения, объединенные темой «Город заполярный».  Это работы, выполненные участниками клубов, профессиональными и самодеятельными художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства Мурманской области. Среди них живописные картины, салфетки, изделия из бисера, кружева, текстильные куклы, работы, выполненные в технике лоскутного шитья, гобелены и многое другое.

В период работы выставки пройдут Дни открытых дверей клубов «Школы ремёсел». В программе: экскурсии по выставке, встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства и художниками, мастер-классы. Совсем скоро мы познакомим вас с афишей мероприятий!

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