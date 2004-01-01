Город в лесах

Дмитрий Харшак — учредитель и главный редактор журнала «Проектор», руководитель дизайн-студии «Проектор», дизайнер, фотограф, искусствовед и исследователь графической археологии. Окончил кафедру информационного дизайна в Санкт-Петербургской Государственной художествено- промышленной академии, потом там же аспирантуру по Теории и истории искусства и архитектуры, стажировался и преподавал в Берлинской Высшей школе искусств.

Автор книги «От психологии бытового шрифта к графической археологии» (2006), а также десятков статей по вопросам дизайна, рекламы и изобразительного искусства. С 2001 по 2006 год преподавал на кафедре Графики Северо-Западного института печати. С 2008 по 2011 доцент кафедры Теории и истории искусства и архитектуры Санкт-Петербургской Государственной Художественно Промышленной академии. Специализация — История дизайна ХХ века.

На выставке будут представлены фотографии с изображением достопримечательностей Санкт-Петербурга, скрытых строительными лесами. Зрителей поразит удивительная красота симметрии и гармония черно-белого снимка.