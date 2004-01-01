Город детства

Санкт-Петербургский театр кукол «ТриЧетыре»

Автор: Арина Юдинцева

Режиссер-постановщик: Арина Юдинцева

Художник-постановщик: Ольга Петровская

Где зародилось настоящее? Откуда начинается будущее? Куда подевалось прошлое? Пытаясь ответить на все эти вопросы, мы изобретаем театральную машину времени и ворошим прошлое. Внимание! Пристегните ремни и наденьте маску на вашего внутреннего ребёнка, мы отправимся в детство! Там возможно всё, там нет ещё границ у фантазии, хотя есть границы дозволенного, расставленные взрослыми. Там впервые нарушаются правила и соблюдаются клятвы на мизинчиках. Там вера в чудо безгранична, а мороженое всегда вкуснее. Мы все выросли в разных семьях и городах, но все мы чем - то похожи. Дежавю – это феномен, при котором у человека возникает ощущение, что он уже испытывал определенное событие в прошлом, которое никогда с ним не происходило. Кусочки нашего детства складываются, как лоскутное одеяло, сшитое бабушкой и становятся картой города, которого нет на свете, но он есть в нашей памяти.

Театр «ТриЧетыре» — профессиональный театр для детей, существует с 2010 года. Спектакли театра «ТриЧетыре» могут сопровождаться сурдопереводом, тифлокомментариями, рассказаны без слов, с помощью пластики и кукол; а также наполнены тактильным реквизитом, это помогает приобщиться к культурной жизни абсолютно всем без исключения.

В спектакле заняты: Арина Юдинцева, Кирилл Смирнов, Анна Белопухова, Александра Юдина, Александр Лозицкий

Продолжительность: 1 час 30 минут