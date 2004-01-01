Голый король

Евгений Шварц

Режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств республики Беларусь Олег Жюгжда

Художник-постановщик – Амир Ерманов

Композитор – Пётр Макаров

Спектакль знаменитого белорусского режиссера Олега Жюгжды в исполнении артистов Мурманского областного театра кукол – это живая, сатирическая и веселая история, актуальная во все времена. В ней каждый найдет что- то для себя, а также посмеется над глупостью и тщеславием некоторых героев.

В постановке тонкий юмор соседствует с умеренным сарказмом, любовью и душевностью. Нестареющая классика в современном прочтении авторов спектакля, необычное художественное решение заставят вас окунуться в стремительное действие и прожить вместе с героями эти два увлекательных часа, которые пролетят как один миг!

В спектакле гармонично переплетаются сюжеты из различных сказок гениального Г.-Х. Андерсена: «Свинопас», «Принцесса на горошине» и, конечно же, главный герой - тот самый Король, « … про которого говорили, не «король в заседании совета», а «король в гардеробной!»…появление которого точно не оставит вас равнодушными.

Добро пожаловать в сказку для взрослых!

В спектакле заняты: Заслуженный артист РФ Сергей Репин, Денис Дмитриев, Денис Савельев, Екатерина Ефремова, Татьяна Смирнова, Иван Песнев, Лилия Федосенко, Елизавета Досаева, Александра Иванова, Николай Мирошниченко, Дмитрий Егоров, Артём Мясников.