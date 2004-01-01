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Голый король

Спектакль знаменитого белорусского режиссера Олега Жюгжды в исполнении артистов Мурманского областного театра кукол

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События: Спектакли.

Евгений Шварц

Режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств республики Беларусь Олег Жюгжда

Художник-постановщик – Амир Ерманов

Композитор – Пётр Макаров

Спектакль знаменитого белорусского режиссера Олега Жюгжды в исполнении артистов Мурманского областного театра кукол – это живая, сатирическая и веселая история, актуальная во все времена. В ней каждый найдет что- то для себя, а также посмеется над глупостью и тщеславием некоторых героев. 

В постановке тонкий юмор соседствует с умеренным сарказмом, любовью и душевностью.  Нестареющая классика в современном прочтении авторов спектакля, необычное художественное решение заставят вас окунуться в стремительное действие и прожить вместе с героями эти два увлекательных часа, которые пролетят как один миг!

В спектакле гармонично переплетаются сюжеты из различных сказок гениального Г.-Х. Андерсена: «Свинопас», «Принцесса на горошине» и, конечно же, главный герой - тот самый Король, « … про которого говорили, не «король в заседании совета», а «король в гардеробной!»…появление которого точно не оставит вас равнодушными.

Добро пожаловать в сказку для взрослых!

В спектакле заняты: Заслуженный артист РФ Сергей Репин, Денис Дмитриев, Денис Савельев, Екатерина Ефремова, Татьяна Смирнова, Иван Песнев,  Лилия Федосенко, Елизавета Досаева, Александра Иванова, Николай Мирошниченко, Дмитрий Егоров, Артём Мясников.

Театр кукол
19 апреля
19:00
Цены

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