Голый король

Форум-фестиваль «Капитан Грэй» проводится в рамках всероссийского Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилёва «Осиянное слово».

Это одна из лучших на Кольском Севере площадка для встречи молодых авторов с профессиональными писателями, возможность представить свои произведения на суд компетентного жюри и поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с коллегами по цеху, издателями и экспертами в области языка.

Отсылка к «Алым парусам» Александра Грина - не случайность. Год за годом форум-фестиваль собирает авторов-романтиков, литераторов, музыкантов и исполнителей не только Северо-Запада, но всей России и даже русского зарубежья. Возраст участников старше 14 лет, верхняя граница не предусмотрена. Форум-фестиваль проводится по пяти направлениям: проза малых форм (миниатюра, рассказ, новелла, эссе и т.д.), драматургия коротких форм (как в прозе, так и в стихах), поэзия, поэтическая песня, критика и литературоведение.

Лучшим авторам выдаются рекомендации на участие в заключительном семинаре «Осиянного слова».