Голодный художник и его богатство

Кто такой Дмитрий Каргин? Голодный художник!

И это не только его псевдоним из социальных сетей, но и в физически-духовном плане Каргин – «голодный художник». Голодный в литературе, голодный в живописи – человек в постоянном поиске совершенства, подобный голодающему в поисках пищи.

Все его произведения написаны через душевный фильтр. Нет, не написаны, а созданы, рождены! Многие картины явились во сне, услышаны сердцем, а затем запечатлены на бумаге, холсте.

Девиз художника – творить и вытворять что-то новое! Делиться своей радостью, делиться чувствами и своей энергией со зрителем.