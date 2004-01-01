Каких только праздников не существует на свете! Многие из них утверждаются крупными международными организациями, такими как ООН и ЮНЕСКО. Считается, что они лишний раз напоминают о важности того или иного явления, о существующей в обществе проблеме. Но есть и праздники, официально никем не утвержденные, но весьма любопытные. К ним можно отнести и День рассматривания лиц, который отмечается ежегодно 10 февраля.

Неизвестно, кто и когда его придумал, но он отражает действительно актуальную проблему дефицита общения в современном мире. Остановиться на минуту, пристальней вглядеться в лица близких тебе людей, проявить чуть больше внимания к окружающим, - вот к чему призывает этот праздник. Ведь каждый человек уникален, а в мире не найдешь двух совершенно одинаковых лиц.

Ко Дню рассматривания лиц в Зале искусств открылась книжно-иллюстративная выставка с элементами перформанса «Гляжусь в тебя, как в зеркало…».

Помимо художественных альбомов портретной живописи, на выставке оборудована зона для создания… автопортрета. Вы можете, глядя на себя в зеркало, тут же сделать набросок своего лица.