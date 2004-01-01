Главная роль

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Комедия-буфф по пьесе Леонида Зорина

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События: Спектакли.

Ох, это манящее слово «Богема». Почти каждому из нас когда-нибудь хотелось побывать за кулисами, по другую сторону экрана, сыграть главную роль на Бродвее или выйти в качестве актера, режиссера на красную дорожку Каннского фестиваля. Не так ли? А что же на самом деле таит в себе театр? Какие они эти актеры, режиссеры, писатели? Где вдохновляются, берут идеи, как живут и на что готовы ради искусства и славы. Искрометная комедия ответит на все ваши даже самые не скоромные вопросы!

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