Гиперборея. Травелок

Выставка полотен о легендарной земле и древней цивилизации Гиперборее

Выставочный проект является результатом пленэра, организованного при поддержке Правительства Мурманской области, администрации Ковдорского района и компании «ЕвроХим» в рамках реализации проекта «Ковдор – столица Гипербореи».

В ходе уникального пленэра заслуженные художники России Андрей Захаров, Николай Буртов, Михаил Салмов и Андрей Селенин написали 30 полотен о легендарной земле и древней цивилизации Гиперборее. Все эти работы будут представлены на выставке в Мурманском областном художественном музее.