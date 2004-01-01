6 июля в 12:30 состоятся соревнования по трейлраннингу Трейл Гипербореи в рамках Экофорума "Гиперборея-Ковдор. Перезагрузка" на берегу озера Кандас

Не упусти возможность поучаствовать в событии с красивым природным ландшафтом и получить фантастические эмоции от забега и заплыва на сап бордах.

Для участия необходимо купить билет на посещение Экофорума (включено питание), это можно сделать по ссылке.

И предварительно зарегистрироваться для участия в соревновании:

Трейл Т6 Лайт

Трейл Т6 Про

Сап борд С3

Сап борд С2 командный

По всем вопросам обращаться в сообщения группы Трейл Гипербореи