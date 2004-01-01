Героический Севастополь

Выставка отражает одну из самых ярких и драматических глав фотолетописи Великой Отечественной войны, рассказывающей о героической обороне Севастополя в 1941-42 годах и его освобождении 9 мая 1944 года.

В основе экспозиции работы легендарного фронтового кинооператора и специального фотокорреспондента газеты «Правда» Владислава Микоши.

В Севастополе Микоша ни на минуту не расставался с кинокамерой и фотоаппаратом «Лейка», умудряясь параллельно вести съемку и фотографировать даже тогда, когда это было смертельно опасно, и практически невозможно.

В экспозицию также вошли работы выдающихся военных фотографов: Евгения Халдея, Ивана Шагина, Виктора Темина, Валерия Фаминского, Бориса Шейнина, а также неизвестных авторов. На снимках - воздушные и морские сражения; улицы и набережные, разрушенные войной; лица защитников города; праздничный салют над освобожденным Севастополем; возвращение к нормальной жизни.