Геометрия пространства. Северная вертикаль

Евгений Михайлович Орлов живописец, график, куратор выставок. Представитель космизма и нонконформизма в современном искусстве.

Его насыщенная биография включает в себя организацию различных общественных объединений и неофициальных групп художников. Евгений Орлов является президентом Товарищества «Свободная культура». Состоит в Союзе художников Российской Федерации, Международной федерации художников IFA, Товариществе Экспериментального изобразительного искусства.

«Пространство само рождает форму. Форма не есть что-то придуманное или специально спроектированное. То или иное создание формы выбирает само пространство. Пространство решает быть или не быть форме в том или ином месте, пространство решает цвет, структуру и содержание формы» - пишет Евгений Орлов.

На выставке будут представлены арт-объекты и живописные произведения.