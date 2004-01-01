Где крепнет дух!
Выставка живописи и графики Анастасии Сажиной
Выставка живописи и графики Анастасии Сажиной
В экспозиции представлено тридцать работ, написанных автором во время путешествия на Север в период с 2017 по 2020 годы. На выставке можно увидеть пейзажи Териберки, Полярного, Североморска, Мурманска, а также серию графических портретов.
Представленными на выставке картинами художник хотел выразить свою любовь к Северному краю, показать насколько он красив.
Выставка из собрания музея и частных коллекций
Постоянная экспозиция, которая состоит из нескольких разделов, в которых представлены работы из фондового собрания музея