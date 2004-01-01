Где крепнет дух!

В экспозиции представлено тридцать работ, написанных автором во время путешествия на Север в период с 2017 по 2020 годы. На выставке можно увидеть пейзажи Териберки, Полярного, Североморска, Мурманска, а также серию графических портретов.

Представленными на выставке картинами художник хотел выразить свою любовь к Северному краю, показать насколько он красив.