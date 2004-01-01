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Где крепнет дух!

Выставка живописи и графики Анастасии Сажиной

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События: Выставки.

В экспозиции представлено тридцать работ, написанных автором во время путешествия на Север в период с 2017 по 2020 годы. На выставке можно увидеть пейзажи Териберки, Полярного, Североморска, Мурманска, а также серию графических портретов.

Представленными на выставке картинами художник хотел выразить свою любовь к Северному краю, показать насколько он красив.

Культурно-выставочный центр Русского музея
3 сентября
17:30 (Открытие)
c 3 по 26 сентября

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