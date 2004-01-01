156168

Gastro Industry Fest

Всероссийский фестиваль гастрономических удовольствий и северных развлечений

0
Я иду
Ваша оценка
События: Фестивали.

Как насчет приключения в Никеле? Звучит неожиданно, но повод интересный: 18 сентября там впервые пройдет Gastro Industry Fest – всероссийский фестиваль гастрономических удовольствий и северных развлечений!

Площадка Gastro соберет лучших поваров арктической кухни. В меню строганов из оленины, брускетта с копченым палтусом, запеченные мидии, шаньга с брусникой, круассаны с морошкой и не только! Причем, некоторые блюда можно будет не только попробовать, но и научиться готовить

Кластер Industry ловко смиксует традиционную ярмарку мастеров с технологическими воркшопами и техно-аттракционами будущего. А Fest взбодрит спортивными активностями, концертом и танцами под открытым небом!

Никель
18 сентября
Цены

100-1500 руб.

Билеты уже в продаже по ссылке.

Группа фестиваля ВК

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?