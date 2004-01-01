Как насчет приключения в Никеле? Звучит неожиданно, но повод интересный: 18 сентября там впервые пройдет Gastro Industry Fest – всероссийский фестиваль гастрономических удовольствий и северных развлечений!

Площадка Gastro соберет лучших поваров арктической кухни. В меню строганов из оленины, брускетта с копченым палтусом, запеченные мидии, шаньга с брусникой, круассаны с морошкой и не только! Причем, некоторые блюда можно будет не только попробовать, но и научиться готовить

Кластер Industry ловко смиксует традиционную ярмарку мастеров с технологическими воркшопами и техно-аттракционами будущего. А Fest взбодрит спортивными активностями, концертом и танцами под открытым небом!