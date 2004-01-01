Фестиваль раннего средневековья, который будет проводиться в Кандалакше совместно с парусной регатой

Большое историческое приключение на берегу Кандалакшского залива на Монастырском наволоке.

В этом году на фестиваль приедут реконструкторы из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Североморска, Санкт-Петербурга, Москвы, Дубны, Рыбинска, Раменского и Череповца.

Специально для зрителей подготовлена развлекательная и познавательная программа. Желающие смогут погрузиться в эпоху 9-11 веков, эпоху викингов и становления Древнерусского государства, с получением новых практических навыков.

В программе фестиваля несколько мастер-классов:

Знакомство с кузнечным делом. На «Гандвике» будет действовать передвижная мобильная кузня. Под руководством опытного кузнеца в жарком пламени и под звон инструментов желающие смогут выковать гвоздь или вилку.

Чеканка монет. На фестивале можно будет увидеть, как чеканятся монеты – арабские дирхемы, которые были найдены в курганах викингов, подтверждая факт активной торговли между народами.

Ткачество. Зрители фестиваля под руководством опытных мастеров узнают азы плетения традиционных шерстяных поясов на дощечках и научат плетению шнура на вилке.

Настольные игры. На фестивале «Гандвик» будут представлены настольные игры периода Раннего Средневековья – «Хнефатафл», «Алькерк», «Дальдоза», «Мельница» и «Лиса и гуси», которые были воссозданы по историческим находкам. Игры рассчитаны на двух участников, развивают стратегические и тактические навыки, умение анализировать ситуацию и перехватывать инициативу.

Азы боя. На фестивале «Гандвик» пройдут сражения реконструкторов, но зрители также могут попробовать свои силы в ратном деле. Желающие получат набор экипировки – щит, шлем и тимбару (спортивный меч, мягкая имитация клинков). Инструкторы покажут, как правильно держать щит, как наносить удары и уходить от атаки, какие движения входят в базовые элементы боя.

Также на фестивале «Гандвик» будет развернута традиционная ярмарка – торжище. В нем примут участие торговцы и ремесленники из разных городов России, которые привезут с собой керамические, ювелирные изделия, товары из кости, дерева, кожи, металла.

Кроме того, на «Гандвике» будет звучать музыка! Но об этом расскажем чуть позже, только наберитесь терпения.

«Из-за пандемии мы не виделись с единомышленниками два года и, конечно, с нетерпением ждем встречи, - говорит создатель фестиваля «Гандвик» Алексей Ермаков. – Организация фестиваля – сложное дело, особенно, без привлечения крупных спонсоров. В этом году мы впервые запускали краудфандинговый сбор. Да, нужную сумму не удалось собрать, но, тем не менее, мы узнали, как много людей готовы нас поддержать и помочь в развитии «Гандвика». Сейчас могу сказать, что любовь к истории, любовь к Кандалакше, стремление развивать здесь фестиваль и событийный туризм просто не позволяют опустить руки. Фестиваль состоится и подарит много ярких впечатлений».

Мы напомним, что на IV фестиваль исторической реконструкции «Гандвик» в 2019 году приехали около 80 реконструкторов, за два дня событие собрало порядка 2 000 зрителей.

В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса, но ладьи «Варыш» из Коми и «Иван Рокаччу» из Карелии совершили пробный поход по Беломорканалу в Кандалакшу.

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