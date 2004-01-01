На сцене актеры - Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко, Сергей Шнырёв, Ансамбль «4’33”» Алексея Айги.

Скрипка – Антон Якушев.

Режиссер и автор сценической версии - Наталья Семенова.

Уже 400 с лишним лет каждое новое поколение воспринимает шекспировского героя по-своему, меряет своим лекалом. Но в каком бы новом обличье не возрождался к жизни новый Гамлет, он всегда готов платить высокую цену за возможность быть самим собой.

Об этом – новый необычный спектакль режиссера Натальи Семеновой «Гамлет Story», в котором самым дерзким образом соединились тексты Уильяма Шекспира со стихами Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Арсения Тарковского, Бахыта Кенжеева, Бориса Рыжего…

На сцену выйдут сразу три Гамлета, да каких – Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко, Сергей Шнырев. Каждый артист – с собственной театральной историей, мощной энергетикой, уникальным сценическим темпераментом и яркой индивидуальностью. Все трое известны самой широкой публике по работам в театре и кино и любимы зрителем.

«Гамлет Story» – возможность увидеть всех троих в притягательной для любого актера роли, к которой каждый артист приходит со своим жизненным и культурным багажом.

Что чувствует наш современник и согражданин, примеряя на себя маску шекспировского героя? Ответ на этот вопрос зритель прочтет между строк, став свидетелем поисков смысла бытия.

«Гамлет Story» – это еще и экстраординарное музыкальное событие: драма в звуках по накалу страстей ничем не уступит драме в словах. На сцену выйдет легендарный музыкальный коллектив - Ансамбль «4:33», созданный известным композитором и скрипачом Алексеем Айги. Ансамбль играет на контрасте стилей и жанров и создает собственное художественное пространство, в котором взаимодействуют академический авангард и поставангард, минимализм и импровизация, инструментальный театр, джаз и рок и многое другое, что как нельзя лучше соответствует поискам нового слова в драматургии и режиссуре.



Продолжительность 1ч 40 мин без антракта.