Выставка членов Академии Бессмертных Художников и других художников

«Гамлет» или свободная импровизация на тему Возрождения

«Гамлет». Свободная фантазия на тему…» – это большая инсталляция по пьесе Шекспира «Гамлет», свободный полет фантазии художников на заданную тему.

В экспозиции представлены живописные и графические произведения, скульптура, исторические материалы.