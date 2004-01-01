«Гамлет» или свободная импровизация на тему Возрождения
Выставка членов Академии Бессмертных Художников и других художников
Выставка членов Академии Бессмертных Художников и других художников
«Гамлет». Свободная фантазия на тему…» – это большая инсталляция по пьесе Шекспира «Гамлет», свободный полет фантазии художников на заданную тему.
В экспозиции представлены живописные и графические произведения, скульптура, исторические материалы.
Выставка ученицы выпускного класса Детской школы искусств им. А.С. Розанова (г. Кировск) Валерии Голотенко
совместный проект мурманских художников Марии Михайленко и Юрия Шачнева