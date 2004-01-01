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«Гамлет» или свободная импровизация на тему Возрождения

Выставка членов Академии Бессмертных Художников и других художников

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События: Выставки.

«Гамлет». Свободная фантазия на тему…»  это большая инсталляция по пьесе Шекспира «Гамлет», свободный полет фантазии художников на заданную тему.

В экспозиции представлены живописные и графические произведения, скульптура, исторические материалы.

Художественный музей
c 3 марта по 3 апреля

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