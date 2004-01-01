155424

Галстук

Выставка из цикла «Простые вещи»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Галстук прекрасно дополняет любой костюм. Его история берет начало с древних времен. С годами этот аксессуар менялся, совершенствовался и сегодня он способен не только скорректировать недостатки во внешнем виде, но и подчеркнуть достоинства.

Зрители увидят экспонаты из частных коллекций северян. На выставке будет представлено около 30 галстуков различных расцветок, форм и материалов.

Художественный музей
c 21 мая по 25 июля

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?