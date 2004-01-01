Галстук
Выставка из цикла «Простые вещи»
Выставка из цикла «Простые вещи»
Галстук прекрасно дополняет любой костюм. Его история берет начало с древних времен. С годами этот аксессуар менялся, совершенствовался и сегодня он способен не только скорректировать недостатки во внешнем виде, но и подчеркнуть достоинства.
Зрители увидят экспонаты из частных коллекций северян. На выставке будет представлено около 30 галстуков различных расцветок, форм и материалов.
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