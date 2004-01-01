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Г.А.В. Траугот

Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство

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События: Выставки.

Братья Александр Георгиевич (род. 1931) и Валерий Георгиевич (1936-2009) Трауготы – заслуженные художники России. Родились в Ленинграде в семье художников Георгия Николаевича Траугота и Веры Павловны Яновой.

Александр и Валерий занимались скульптурой, живописью, станковой графикой. Но больше всего творческих сил художники вложили в книжную графику. Первые книги задумывались и создавались совместно с отцом –отсюда и коллективный псевдоним Г.А.В. (Георгий, Александр, Валерий) Траугот.

Г.А.В. – аббревиатура, является своего рода символом для целого круга ленинградской творческой интеллигенции и ставшим серьезным художественным явлением в искусстве и в жизни Ленинграда (Петербурга), Александр Траугот использует и сейчас.

В экспозиции представлены работы всех членов художественной династии – это более 40 живописных и графических произведений.

Культурно-выставочный центр Русского музея
c 12 января по 13 февраля
c 12 января по 13 февраля

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