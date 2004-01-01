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Фуршет после премьеры

Спектакль по пьесе Валентина Красногорова

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События: Спектакли.

Поставил спектакль режиссёр из Тольятти Олег Толоченко, известный мурманчанам по Новогоднему спектаклю «Ёлка для наследника Тутти».

Зрителю всегда интересно, что происходит за кулисами, когда окончен спектакль.
Всё начинается с финала «Отелло». Актёры остались, чтобы в дружеском кругу отпраздновать премьеру.
К сожалению, праздник омрачается загадочной смертью одного из персонажей, причём есть подозрение, что в этом может быть замешан кто-то из участников спектакля. В этом спектакле театр – это зеркало, в котором отражаются человеческие отношения в обществе.

Невероятное переплетение чёрной комедии и детектива, искрящиеся юмором диалоги и непредсказуемый сюжет держат внимание до самой последней реплики, заставляют зрителя строить самые невероятные предположения.

Художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Наталья Авдеева.
Художник по свету – Павел Куделькин.
Музыкальное оформление – Анатолий Шахов.
Балетмейстер – Вячеслав Бурцев.

В спектакле заняты артисты: Наталья Боброва, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Евгений Застражников, Светлана Лебедева, Мария Лобова, Александр Покатнёв, Алексей Худяков, Андрей Шпеко.

Цены

Приобрести билеты на первую премьеру июня можно в кассе театра:

пр. Ленина, 49, с 9 до 20 часов (выходной – понедельник), телефон: (8152) 408-202 или онлайн

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