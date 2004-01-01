Фуршет после премьеры
Спектакль по пьесе Валентина Красногорова
Спектакль по пьесе Валентина Красногорова
Поставил спектакль режиссёр из Тольятти Олег Толоченко, известный мурманчанам по Новогоднему спектаклю «Ёлка для наследника Тутти».
Зрителю всегда интересно, что происходит за кулисами, когда окончен спектакль.
Всё начинается с финала «Отелло». Актёры остались, чтобы в дружеском кругу отпраздновать премьеру.
К сожалению, праздник омрачается загадочной смертью одного из персонажей, причём есть подозрение, что в этом может быть замешан кто-то из участников спектакля. В этом спектакле театр – это зеркало, в котором отражаются человеческие отношения в обществе.
Невероятное переплетение чёрной комедии и детектива, искрящиеся юмором диалоги и непредсказуемый сюжет держат внимание до самой последней реплики, заставляют зрителя строить самые невероятные предположения.
Художник-постановщик – заслуженный работник культуры РФ Наталья Авдеева.
Художник по свету – Павел Куделькин.
Музыкальное оформление – Анатолий Шахов.
Балетмейстер – Вячеслав Бурцев.
В спектакле заняты артисты: Наталья Боброва, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Евгений Застражников, Светлана Лебедева, Мария Лобова, Александр Покатнёв, Алексей Худяков, Андрей Шпеко.
Приобрести билеты на первую премьеру июня можно в кассе театра:
пр. Ленина, 49, с 9 до 20 часов (выходной – понедельник), телефон: (8152) 408-202 или онлайн
Лирическая комедия для двух одиноких танцоров