Реприза на грани нервного срыва в одном действии

Реприза на грани нервного срыва в одном действии, инсценировка А. Покатнева по рассказам А.П. Чехова

Малая сцена

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта

Антон Павлович Чехов – «Шекспир» русской сцены. В его пьесах за чашкой чая рушатся судьбы и создаются новые миры.

Эта «презанимательная история о любви» в инсценировке Александра Покатнёва основана на рассказах «Невидимые миру слёзы», «Антрепренёр под диваном», «Хороший конец», «Из огня да в полымя»…

Таков русский человек: горе, как омут, радость, как фейерверк, хохот – так до слёз!

Маленькие герои в уютно обставленной комнатке за чаркой вина и русским романсом выяснят – чего же просит душа, рвущаяся из груди, как неудержимый «Фонтан страстей!»

Режиссер-постановщик – Юрий Луговых

Художник-постановщик – Федор Архипов

Художник по свету – Павел Куделькин

Музыкальное оформление – Анатолий Шахов

В спектакле заняты: Николай Акулов, Наталья Волкова, Юлия Гусарова, Глеб Глебов, Алексей Кинк, Наталья Молчанова, Артем Пономарев.