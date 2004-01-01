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Фонарики-фонарики

Выставка разнообразных фонариков из частных коллекций

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События: Выставки.

Первый электрический фонарик был запатентован английским изобретателем Дэвидом Майзеллом в 1899 году. Источником питания в его устройстве служили 3 батарейки размера D, корпус был выполнен из дерева. Батарейки давали питание небольшой лампе накаливания и при обычном нажатии кнопки включался и выключался свет.

С этой поры началось совершенствование формы корпуса, элементов питания, используемых материалов.

В современном мире фонарики приобретают все большую популярность. Появились новые полезные функции: компактность, универсальность, длительная работоспособность, прочность, водонепроницаемость, корпус изготавливается из сверхлегких сплавов, композитных материалов. В качестве источника света применяются долговечные, компактные светодиоды, обеспечивающие мощный и яркий свет.

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